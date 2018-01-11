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﻿一家澳門過聖誕 ﻿陳鴻業﻿﻿返港有大肚靚女陪﻿

2018-01-11 列印
■Alan拎起刀、匙等上手睇，大眼女幫手揀。
■大眼女化晒妝，腹大便便。
■早排聖誕節，Alan一家四口和外母去澳門度假。
■去年，Michelle夫婦帶兩子Ayden（左）和Ashton（右）參加工作坊，寶貝仔大展畫功。
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　　名媛鄭詩韻（Michelle）早前先同老公陳鴻業（Alan）及兩子過澳門溫馨度聖誕。日前下午，其夫Alan就偕大肚大眼靚女去銅鑼灣時代廣場超市買餐具。不過Michelle放心啦！人夫全程與大眼女無親暱舉動，斷估陳生有頭有面，又對太太一條心，唔會公然「偷食」囉！採訪 ︰ 梁志明

　　布廠太子爺兼Total Sports體育公司創辦人陳鴻業，08年與名媛榮文蔚表妹Michelle共諧連理，婚後育有兩名現年分別7歲和6歲嘅兒子，一家四口不時連體現身，非常溫馨。

　　日前下午4時許，Alan與一名化晒妝嘅大眼靚女現身銅鑼灣city'super。女伴身穿黑褸黑裙，乍見腹部隆起，約有5、6個月身孕。二人埋首揀刀叉、筷子等餐具，似為開party上貨。買完一堆餐具、零食和樽裝水，男方就負責結帳，雙雙走人。

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