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﻿陳茵媺睇好陳豪爭視帝

2018-01-11 列印
■陳茵媺指老公練大隻後多了好多男Fans。
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　　陳茵媺昨日出席隱形眼鏡活動，她坦言現在科技發達，成人及小朋友常常看電視或手機，所以要努力保護三名子女的眼睛健康，每天只讓他們看25分鐘電視，幸好子女也習慣了，熄電視時不會扭計。

　　談到老公陳豪憑《誇世代》角逐視帝，笑問會否在校園幫他拉票？陳茵媺笑說：「不用啦！他一定得！我們外出時常常有街坊讚他演得好，加上他練了大隻後，不止女士喜歡，連男Fans也多了，兒子也笑言要跟爸爸一起練呢！」

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