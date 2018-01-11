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﻿唔認翻撻洪永城 唐詩詠指復合隨緣

2018-01-11 列印
■唐詩詠澄清與前度洪永城的翻撻疑雲。
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　　唐詩詠、任達華及衛詩雅昨日錄影《兄弟幫》，宣傳新片《我的情敵女婿》。對於被拍得跟洪永城（Tony）飯聚，惹來翻撻疑雲，唐詩詠澄清當日是跟一班圈外朋友聚會，為免大家揣測，當她發現有傳媒後沒有進入餐廳，她說：「知道大家敏感，唔想入去後大家有更多幻想空間，（復合機會？）隨緣啦！（Tony主動約你？）唔講喇。（一直有聯絡？）我哋唔係仇人，聚會見面好正常。」

　　詩詠直認今次是與Tony分手後首次見面，之後會否單獨約會就再算吧，她又指擇偶條件是如任達華般有型。至於Tony透過短訊回應只是朋友食飯，正常聚會而已，多謝大家關心。

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