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﻿江若琳報喜 年底嫁Oscar

2018-01-11 列印
■江若琳希望婚禮簡簡單單，只邀請最親的家人和朋友見證。
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　　江若琳去年4月公開戀情，與前組合Bliss成員蕭潤邦（Oscar）撻着，由朋友升級做戀人，Oscar趁昨日37歲生日在網上宣佈婚訊，透露去年12月在上海一間Bar求婚成功，二人婚期定於年底。

　　未幾江若琳也在網上晒兩卡求婚鑽戒，並留言「餘生請你指教」，她回想被求婚一刻好驚喜：「事前完全唔知，突然見到好多朋友出現，Oscar又唱歌，氣氛浪漫，好多回憶湧現，就忍不住爆喊。」

　　問她拍拖未夠一年就結婚，是否有了BB？她說：「唔係，婚後再計劃。」

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