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﻿「飛人」生活有苦自知 諸葛紫岐體會健康可貴

2018-01-11 列印
■Marie與老公薛嘉麟（右）恩愛亮相。
■Marie穿上靚裙出席晚宴。
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　　諸葛紫岐（Marie）與老公薛嘉麟近日拍拖出席一晚宴，問到Marie早前如何歡度聖誕節及元旦？她透露去年一直過着「飛人」生活，適逢聖誕節可抽空跟家人共度慶祝，特別選了一處熱帶地方，一家人過了溫暖的聖誕節。至於元旦則相約一班好友和家人開派對倒數慶祝。

　　至於今年的願望，Marie有感而發表示：「因為17年有大半時間都是在飛機度過，身體經常有小毛病，深深體會到健康可貴！所以2018年的願望是身體健康，健康就是財富，我希望我及家人每天擁有健康的身體開開心心度過每一天！」

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