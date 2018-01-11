﻿相隔25年 投資逾100萬 錄足120日 鄺美雲賣命推出發燒碟

剛舉行的四大樂壇頒獎禮，搵嚟謝霆鋒、陳奕迅和郭富城等做嘉賓，重點都放喺經典度；而TVB的翻唱舊歌節目《流行經典50年》亦長做長有，證明樂壇真係需要好歌好聲音。出名聲靚的鄺美雲（Cally）自從93年推出過正式的廣東大碟後，相隔25年最近再推出發燒廣東大碟《C AGAIN》，搵嚟出名要求高的趙增熹任監製，除了翻唱自己4首經典，亦有向其他歌手致敬，不但製作費超過100萬，製作過程更加極之繁複，其中《雪中情》試過去足三個錄音室才錄好，為錄好歌可以去到咁盡，實屬難得，可惜Cally已講明唔知幾時再有下次。



剛成為港區人大的Cally，2年多前已有意推出新碟，為自己和歌迷留個紀念，可惜工作太忙擱置了，直至去年監製趙增熹再重提，「嗰時未有時間表，又忙咪擺埋咗，阿熹再問起我，加上寶麗金舊同事、星娛樂Tommy又話幫我出，於是咪正式去做。我同阿熹最初揀咗嘅歌，可以夠錄兩隻碟，後尾我哋再揀咗呢批，有我嘅歌，亦有向一啲歌手，譬如梅艷芳同張國榮致敬。」



向來做事認真的Cally，搵得要求高的趙增熹監製，已預了製作一定花時間，兼且過程相當繁複，「我都唔記得實質錄咗幾耐，但應該超過3月，雖然今次全部係翻唱歌，但我哋重新再編曲，有好多歌係阿熹先做咗Demo，畀我搵一個啱自己嘅Key同速度，再錄一個Demo畀樂隊去感受我把聲，之後樂隊再錄個真音樂，我再去錄音室正式錄，其實咁樣我等如係錄咗兩次，但係我好享受呢個製作過程。」



無意再開騷



雖然當中有4首是翻唱自己的經典，包括：《再坐一會》、《堆積情感》、《唇印》和《容易受傷的女人》，但Cally坦言最難反而翻唱自己的歌，「唱自己歌最困難，自己同自己比係辛苦嘅，錄人哋歌冇咁大壓力，好似《再坐一會》真係搵唔到位去唱，因為10幾年嚟慣咗咁樣唱，大家又耳熟能詳，所以難度係最高，後尾搵到方法就好快，所以過程學到好多嘢，真係發掘到自己另一面。」



不過講到錄得最長時間，應該是翻唱關正傑的《雪中情》，「呢首歌係我揀嚟唱，但係重新編曲之後，我始終搵唔到個唱法，結果去咗3個錄音室錄，阿熹同我講你當歌劇，同埋好似《似水流年》咁唱法，我最初係唔明㗎！我好記得錄最後一次，我由監製房行去錄音房時，仲諗『係咪揀錯歌呢？錄埋呢次唔得仲錄唔錄呢？』點知一聽音樂，就好似『叮』咗一聲咁就唱到。」Cally雖然好享受錄歌過程，但未有出下張碟時間表，「睇吓大家反應點先啦！」她更無意再開騷，「做歌手好大壓力，現場就唔好住，大家聽住唱片先啦！」



撰文：杜淑霞



攝影：謝民光



場地：Hotel ICON