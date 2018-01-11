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﻿香港需要好聲音

2018-01-11 列印
■陳奕迅為十大中文金曲演繹多首名曲。
■叱咤就請久別舞台的謝霆鋒做嘉賓。
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TVB的《流行經典50年》不斷添食，仲令不少離開樂壇的歌手，好似黃翊再度活躍，說穿了就是香港好歌好聲音，實在是買少見少。難怪早前樂壇頒獎禮，都用經典回歸來包裝，好似商台叱咤就搵來謝霆鋒和陳奕迅，港台十大中文金曲亦搵來郭富城和陳奕迅，齊齊翻唱經典金曲。
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