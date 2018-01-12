﻿新碟唱盡愛情觀 薛凱琪撐祖名係好男友

自言玩足4年的薛凱琪（Fiona），全新國語專輯《你我之間》終於面世，慢工出細貨，搞到Fans苦等9年。不過，意外驚喜係大家可以見證到呢4年阿Fi的愛情觀轉變，從《天生一對》、《做我的知己》、《遠遠關心》、《Don't Let It Go》及《一生無求》等曲詞，憑歌寄意。她坦承在愛情路上曾被hurt過，愛過恨過亦原諒對方。問到男主角是否昔日緋聞男友房祖名時？Fiona瞪大眼否認，仲力撐係「自己友」，澄清大眾對他的誤解：「我哋從來冇拍過拖，如果拍拖佢唔會辜負女朋友，呢個我可以好肯定。」 採訪、方騫平 化妝：Frances Ho @ Jessica Chan Make-up Workshop 髮型：Jo Lam @ Muse Hair 服裝：SPIRITUNUS



薛凱琪國語專輯《你我之間》收錄了9首歌，全部都包含自己的元素，她想做到每首歌係自己日記，將全部愛情經歷、想法都記載。她說：「愛情其實係一件好簡單嘅事，但往往愛一個人有好多複雜情感、思維會發生，亦可以令你好痛。不過，自從學咗打坐體會呢個世界係善良嘅，遇到一個人或者碰見一件事總有原因，或許學會點樣去原諒，為未來做更好嘅選擇。」



近年來，戀情成謎的Fiona被問到感情道路上處於咩階段時？阿Fi露出古惑笑容說：「我唔會答你係熱戀定…哈哈…尋覓中，充滿住希望嘅尋覓，相信未來嘅愛情會再簡單啲，再光明啲。上天會安排一個好簡單嘅愛情畀我，我渴望簡單。而且只需要一個咁多，小小豐收就得。」



等待愛情



Fiona又分享過去錯誤的愛情觀，她感觸說：「以前好憑感覺求偶，OK就單方面付出所有，覺得自己好開心、好偉大，但未必得到重視，o依家我明白到真愛唔係自己付出就夠，對方冇好好接收同珍惜只會hurt到自己，揀男仔係要平等去愛。」05年，Fiona與房祖名合演電影《早熟》，飾演一對偷嘗禁果的小情侶而被傳撻着，其後多次被發現出雙入對，又被爆同遊日本，之後分手、復合等傳聞不絕。問到當年係咪痴心錯付房祖名？她則笑住否認：「你咁問實在太唔應該，(係咪原諒咗佢？)咁講對佢太唔公平，因為佢從來冇唔珍惜過我，我哋從來冇拍過拖，我認識10多年嘅房祖名，好肯定，佢同到一個好愛嘅女仔拍拖，佢會好珍惜佢，因為佢個人好一致，有啲嘢好愚蠢，有啲好聰明，有啲好死板，如果歸納自己人圈子會永遠對你好。」



