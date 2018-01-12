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﻿任達華演新片狂鬧人喉嚨痛

2018-01-12 列印
■任達華飾演的乞人憎劏房大王，把大肚婆鍾舒曼嚇呆。
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　　由任達華、劉嘉玲主演的賀歲電影《我的情敵女婿》將於年三十晚上映，在片中飾演乞人憎劏房大王的任達華說話尖酸兼涼薄外，更經常破口大罵下屬，相信可以給觀眾驚喜。其中一場戲，華哥要狂駡泰臣辦事不力、更要大大力「兜巴星」泰臣，事後華哥都十分抱歉打到泰臣面都紅了，泰臣笑言確實被華哥呢個角色嚇倒，而扮演大肚婆的鍾舒曼及唐詩詠亦被嚇得發呆。對於挑戰這次角色的難度，華哥笑稱每次都要大聲罵人，罵到喉嚨痛。

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