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﻿鄺美雲樂用私人時間做義工

2018-01-12 列印
■鄺美雲出席傑出義工嘉許禮。
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　　鄺美雲（Cally）早前獲選為港區全國人大代表，昨晚再以香港義工聯盟副主席兼愛心大使，出席傑出義工嘉許禮活動。問到公務繁忙可會因此沒私人時間？Cally自言私人時間就是用來當義工，與不同團體合作是開心事。至於會否處理自己生意時分身不暇，她坦言不會，因為唱片工作有唱片公司負責，珠寶生意也有另一團隊處理。

　　Cally續表示：「其實我唔工作會唔開心，每當見到人多嘅場合就精神，活動完畢上到車就會好攰。（農曆年會放假嗎？）唔會嘞，年初二會探訪老人院，初三跟珠海社團飯聚，但新年期間都會見見長輩，同朋友飯聚。」
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