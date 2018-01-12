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﻿霆鋒與加國名廚鬥「煮意」

2018-01-12 列印
■霆鋒近年熱衷下廚，有姿勢有實際！資料圖片
■David Rocco將與霆鋒進行中、西廚藝對決。
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　　謝霆鋒早前宣佈今年回歸樂壇，不過他未有因此暫時放低鑊鏟，更應福斯生活頻道FOX Life邀請，與加拿大型仔名廚David Rocco於飲食節目《名廚爭鋒》進行中西廚技對決。

　　霆鋒和David將走訪亞洲多地，由當地本土名廚親自選取其鍾愛的地道菜式作主題，讓霆鋒和David較量之餘，順道把當地的飲食和文化帶給觀眾，其中一站更已選定為馬來西亞，相信他們屆時煮大馬菜也甚有睇頭呢！
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