﻿古仔憑《貪狼》提名亞洲影帝 ﻿惠英紅﻿﻿先拔頭籌獲卓越大獎﻿

「第十二屆亞洲電影大獎」將於3月17日在澳門舉行，大會昨公佈各獎項提名名單外，更率先宣佈惠英紅榮膺今屆「卓越電影人大獎」！已為影后級人馬的小紅姐謙稱當之有愧，但直言希望未來培育更多新血，支持香港電影業。



本報記者



惠英紅、顏卓靈、韓國男星李廷鎮等，昨午在尖沙咀出席「第十二屆亞洲電影大獎」記者會，宣佈各獎項提名。小紅姐近年憑《幸運是我》和《血觀音》勇奪多個影后寶座，昨再獲嘉許、將於3月舉行的頒獎禮中獲頒「卓越電影人大獎」，她謙稱當之有愧，又笑問該獎是否老人獎，望未來培育更多新血，也想開課程教授新人；雖然黃秋生曾邀她講Talk，但小紅姐想整理好課程再做，以免誤人子弟。



今屆頒獎禮以「武動亞洲」為主題，古天樂亦憑電影《殺破狼‧貪狼》提名最佳男主角，其對手分別有近日在韓國熱爆新片《1987:When the Day Comes》的金允錫、內地男星段奕宏等。古仔得知有份角逐影帝後，興奮表示：「收到提名呢個消息好開心，係努力咗一段時間嘅肯定……最緊要大家繼續支持港產片！希望《貪狼》可以拎到最佳動作電影，而自己首次憑呢部電影提名相當榮幸，希望有機會得獎。」張艾嘉則憑電影《相愛相親》獲提名最佳導演外，亦與韓星金敏喜、日本女星蒼井優、內地女星周冬雨爭最佳女主角。



至於有份獲提名最佳新演員的《出貓特攻隊》女主角茱蒂蒙翠莎容素欣，則表示很開心競逐新演員獎，「期待當晚能認識其他電影新人。」另外，擔任學生大使的李廷鎮昨被韓媒踢爆，與女團Nine Muses前成員E U Erine因熱愛打高球而撻着，事後兩人亦大方認愛，不過李廷鎮於現場就未有受訪。另外，英皇電影《妖貓傳》獲六項提名。



