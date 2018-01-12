﻿男友元旦晒愛 直擊 甜蜜行超市 G.E.M.任影唔嬲開心傻笑

26歲嘅「宇宙漿」鄧紫棋(G.E.M.)，自去年被揭同高大造型師男友Mark Ngai拖手遊日本東京後，一直和男友寓工作於拍拖，幸福日日見。其後，Mark大方晒出為G.E.M.慶生嘅照片，又喺網誌大晒情侶鞋等，戀情浮面。日前，男神Mark激罕貼出合照，似想公告戀情，女友當然甜在心頭啦！日前傍晚，宇宙漿戴口罩遮素顏孖男友去中環ifc上糧，就算被記者撞破拍拖，G.E.M.都只係不停「哈哈哈」傻笑，任影唔嬲，似乎被男友成功收服，變得平易近人咗囉！



自14年參加湖南衞視《我是歌手2》火速爆紅後，G.E.M.開始被指囂張、耍大牌，恃紅生嬌，犯眾憎。直至去年4月，G.E.M.拖Mark甜蜜遊東京，似宣示有位有型有錢男神男友囉。不過呢段戀情撻着並唔光采，早於16年1月，Mark仲係同JW（王灝兒）拍拖時，有傳G.E.M.強搶閨密JW男友，兩女爭仔反目。其後JW與卓悅太子爺葉韋彤打得火熱，宇宙漿才「解鎖」默認男友，仲不時開晒口恨嫁，似乎想向男友迫婚！



打情罵俏



日前傍晚，G.E.M.密封素顏樣孖男友去ifc city'super買生果、零食。二人拍拖逾一年好合拍，男方推車仔；女友揀嘢，仲懶理旁人不時打情罵俏，愛得高調。揀完紅提、蜜桃等生果，兩人轉攻零食薯片等，G.E.M.又踎低揀薯片，服侍周到。未幾，大眼Mark發現有記者，即向女友通水，但宇宙漿毫不介意，繼續買嘢，仲不停「哈哈哈」開心傻笑，唔怕撞破好事。其後，兩人排隊埋單，男友主動畀錢又man爆拎嘢，G.E.M.全程露出幸福腰果眼，表現好冧！記者上前採訪，G.E.M.甜笑叫男友行先，然後親民吹水話：「節日有同屋企人食飯，之前去大連開工呀！」但問到戀情，佢都甜笑唔答，再同記者揮手say bye，雙雙上七人車走人。



採訪 : 張詠森