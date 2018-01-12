  • 2018年1月12日 星期五
  • 15º
  • 38%
熱門： 女童虐斃酒店偷拍陳嘉倩洗黑錢西鐵

日報新聞 > 娛樂

﻿網上宣示主權

2018-01-12 列印
■兩人穿上情侶雪褸分別喺網誌貼相，隔空晒愛！
■Mark成日po情侶鞋相，擺明一雙雙。
Previous Next

G.E.M.和男友Mark愈愛愈高調，早排佢話入行9年首次享受聖誕假期，選擇與男友飛到北海道二世古過白色聖誕。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd