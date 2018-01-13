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﻿許志安受洗 感動似娶老婆

2018-01-13 列印
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　　許志安前晚出席仁愛堂晚宴，談到他聲演的迪士尼動畫《玩轉極樂園》大受歡迎，他自彈自唱的主題曲《Remember Me》片段更被網友瘋傳，他坦言意想不到，「我只係有感而發想自娛一下，可能我少拍片先會有咁好反應，哈哈！」

　　談到早前受洗成為基督徒，他坦言過程感動，就像跟愛人結婚一樣，是對信仰的一個承諾。

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