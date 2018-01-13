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﻿Celine Dion 6月澳門騷最貴飛$4880

2018-01-13 列印
■Celine Dion將到澳門開騷，勢掀起撲飛潮！
■樂壇天后Celine Dion享譽多年。
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　　樂壇天后Celine Dion長駐賭城拉斯維加斯演唱多時，她前日在拉斯維加斯舉行了記者會，宣佈今年舉行亞洲巡迴演唱會，包括日本、台灣、新加坡及澳門等站。Celine Dion是相隔10年再舉行巡唱，首場是6月26日在東京巨蛋球場演出，她在記招中表示，因為兒子實在很愛吃壽司，所以會帶7歲孖仔到日本享受美食。

　　Celine Dion個唱澳門站會在6月29及30日於金光綜藝館舉行，門票由480港元起，最貴的「VVIP門票」為4,880港元，今次亦是她前年初喪夫後，首次舉行亞洲巡迴演唱會。

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