﻿飛甩男友獨遊日本 祖兒笑洋漢搭訕招數未夠班

容祖兒、美國Hip-Hop天王Pharrell Williams等群星，前晚應邀在中環出席國際時裝品牌CHANEL舉行的「Mademoiselle Privé」展覧。祖兒剛從日本獨遊回港，她自爆旅途上發生很多蝦碌事，更被外國人搭訕，不過祖兒未有跟男友劉浩龍分享經歷，認為獨遊不想交代太多。



國際時裝品牌CHANEL，前晚在中環舉行「Mademoiselle Privé」展覽，邀來林恬兒、容祖兒、美國Hip-Hop歌手Pharrell Williams與老婆Helen Lasichanh、名模Cindy Crawford女兒Kaia Gerber、韓國女星朴信惠、電影《出貓特攻隊》女星茱蒂蒙翠莎容素欣等出席，場面非常熱鬧！



「我危機感好重」



祖兒剛完成獨遊日本之旅回港，她前晚透露帶了兩個篋到當地，不慎令其中一個篋瀡落樓梯，笑言當時心裏暗暗歡喜，因正合她心意，不過她補充指道德上當然不行，但這是意外就接受了。愈講愈開心的祖兒續表示，拿着兩個篋期間很想去洗手間，又怕行李放在外會遺失，唯有搬行李入廁格，卻關不上門，笑說自己突然神力上身把兩篋疊起，不過去完廁所已成身汗，只想沖涼呢！



首次獨遊，不少人最關心可有艷遇，祖兒自爆在當地食飯時被外國人撩，問她放在枱上的相機是甚麼牌子，她笑指對方搭訕手法一般，更直言對方不是她杯茶。祖兒說：「不想與陌生人亂搭話，我危機感好重。（怕男友劉浩龍擔心？）自己都擔心自己。（有沒有向男友報告？）唔好講呢啲嘢。」她又分享遊日時去看日落，踏單車回程時天色已黑，看不清路，加上自己疑神疑鬼，感覺似被人跟蹤，所以邊尖叫邊踏單車壯膽！



旅途巧遇C君



至於可有將經歷告訴男友？祖兒說：「冇，（他日日找你？）不需要，獨遊就是不想交代太多。（有沒有報平安？）應該有的都有。」她又謂獨遊上癮，想每年一次當獎勵已很滿足。講到此行遇上王菀之和C君等，更被C君笑稱「佢疊單厚過字典」，祖兒反指C君也買不少，還叫她埋單，笑言對方今年賺很多還好意思開口。



另外，Pharrell前晚於展覽派對上開金口演唱，吸引眾多人拍片紀念，連祖兒、許瑋甯、朴信惠等也忍不住向這位巨星「集郵」呢！



本報記者