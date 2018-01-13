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﻿霆鋒超蓮阿嬌 揚州盡情試食炒飯

2018-01-13 列印
■霆鋒找來阿嬌（中）和超蓮（右）在揚州錄影《鋒味》。
■抱恙的霆鋒亦有在節目中下廚。
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　　「Chef Nic」謝霆鋒主持的飲食節目《鋒味》最新一集將於今晚播出，拍攝這集可謂一波三折，先有嘉賓潘瑋柏因肺炎而臨時未能參與錄影，幸好霆鋒獲賭王何鴻燊的千金何超蓮以及師妹鍾欣潼（阿嬌）義氣相助，齊飛往揚州拍攝節目，完成「300人食用的大鍋揚州炒飯」挑戰。

　　雖然霆鋒成功碌「友情卡」邀得超蓮和阿嬌合作，偏偏在進行挑戰前患上重感冒頓失味覺，但無阻他偕阿嬌和超蓮在揚州「捐窿捐罅」試食炒飯；超蓮亦盡情「掃街」，一起享受當地美食！
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