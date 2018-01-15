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﻿Imagine Dragons港騷 主音自揭抑鬱症經歷

2018-01-15 列印
■Dan Reynolds希望抑鬱症患者不要收埋自己。
■Imagine Dragons前晚與香港歌迷共聚。
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　　闊別香港兩年多的美國組合Imagine Dragons前晚在機場博覽館舉行港騷。主音Dan Reynolds入鄉隨俗試講國語「謝謝！」但卻發音不準變了「CC」，沒有人知道他講甚麼時，他表示要拿咪給台下觀眾教他，接到咪的觀眾則教他講「多謝」及「多謝香港」。

　　Dan Reynolds又跟觀眾作出個人分享，他承認幾年前確診患抑鬱症，他更寄語：「我可以對有抑鬱症的人講，我與你同在，我愛你。你的生命不是沒有希望，明天你會見到光明，明天你能見到色彩……如果有事，千萬不要收埋自己，要同人講。」

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