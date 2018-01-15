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﻿朴寶劍為《孝利家民宿2》做跑腿

2018-01-15 列印
■朴寶劍為《孝利家民宿2》任三日短期兼職。
■李孝利與丈夫的真人騷第一季收視亮麗。
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　　JTBC電視台於前日透露，朴寶劍將以特別來賓身份在李孝利和丈夫的真人騷《孝利家民宿2》中驚喜登場，擔任為期三天的短期兼職。昨日他被拍到穿上白衫、戴上白色帽上陣，在濟州駕車到百貨公司為李孝利選購貨品。

　　他先在車上用手提電話查看需要買的東西，然後極速推着手推車經過女裝部，再到下層購物，其間惹來旁人的目光，節目早前已落實今季由少女時代成員允兒取代歌手IU演出節目。

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