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﻿與500歌迷唱歌野餐 林奕匡草原開騷谷新碟

2018-01-15 列印
■Phil前日舉行戶外音樂會。
■約500名歌迷出席，聽Phil唱新歌。
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　　林奕匡（Phil）前日在錦田舉行戶外音樂會，與約500名歌迷分享新碟《My Taste of Life》的新歌，以及在陽光下玩遊戲。Phil一口氣唱出《好好的聊個天》和《家常便飯》後，便分享歌曲背後的意義，他說：「平時返到屋企，如果可以食到一餐家常便飯，其實係好幸福嘅事，有時呢啲咁簡單嘅餸菜係最溫馨最浪漫嘅，希望大家珍惜呀！」

　　愈唱愈興奮的Phil其後唱《Goodman》時，即興走落台與歌迷握手，與他們作近距離接觸，掀起高潮；他最後特別選唱《頌讚詩》作結，並表示：「好多事情都一定會有波折，但回想返轉頭，會發覺呢啲波折未必係差嘅事，因為身邊可能有人一直幫助、支持你。」

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