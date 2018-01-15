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﻿邀AGA助陣分享錄音趣事 Janice被揭節制只食菜

2018-01-15 列印
■Janice以靚聲回饋歌迷。
■Janice邀得AGA（左）任表演嘉賓。
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　　衛蘭（Janice）前晚在紅館舉行第二場《Oh My Janice World Tour 2018》演唱會，並邀來AGA（江海迦）任嘉賓合唱《陰天假期》，兩人唱畢就分享在監製舒文的錄音室的趣事。AGA稱每次到錄音室都會叫很多外賣，但每次碰到Janice，都會看到對方面前只有一盒菜，讓她感到不好意思。

　　Janice其後跟觀眾分享因脊骨問題被醫生禁止做運動，以免令問題惡化，她最初大感氣餒，幸而最終找到方法可以讓她在不傷害脊骨的情況下做運動，藉此鼓勵大家如有想做的事情，總有方法把它完成。演唱會最後以全場大合照Janice的經典歌《就算世界無童話》完美落幕。

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