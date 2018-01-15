Janice其後跟觀眾分享因脊骨問題被醫生禁止做運動，以免令問題惡化，她最初大感氣餒，幸而最終找到方法可以讓她在不傷害脊骨的情況下做運動，藉此鼓勵大家如有想做的事情，總有方法把它完成。演唱會最後以全場大合照Janice的經典歌《就算世界無童話》完美落幕。
邀AGA助陣分享錄音趣事 Janice被揭節制只食菜
Janice其後跟觀眾分享因脊骨問題被醫生禁止做運動，以免令問題惡化，她最初大感氣餒，幸而最終找到方法可以讓她在不傷害脊骨的情況下做運動，藉此鼓勵大家如有想做的事情，總有方法把它完成。演唱會最後以全場大合照Janice的經典歌《就算世界無童話》完美落幕。
韓商疑生意失敗 港五星酒店殺妻兒
全球最高、位於九龍站上蓋的香港麗思卡爾頓酒店發生雙重兇殺案，一名經營朱古力生意的韓籍行政總裁涉謀殺被捕。疑兇四日前與妻兒入住酒店，昨晨突然致電家鄉友人，聲稱生意失敗要與家人同死；其在韓友人報警，當地警...
2018-01-15
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30人傷四華客嚴重 泰PP島快艇爆炸一死
一艘載有多名中國遊客的快艇，星期日在泰國南部的PP島發生爆炸，造成最少一人死亡，近三十人受傷，當中四名中國人重傷。 去年底在法國出生的熊貓BB「圓夢」，轉眼已經五個月大，本周末首次在巴黎南部一個動物園公開亮相，吸引不少旅客前來探望。 「圓夢」是第一隻在法國出生的大熊貓，當地周六在巴黎南部的博瓦爾野生動物園亮相，吸引數百名市民遊客前來，希望率先與「圓夢」會面。館方指，「圓夢」魅力非凡，連法國總統馬克龍和前總統薩爾科齊，都已經率先到動物園與「圓夢」打招呼。據泰國傳媒報道，事發於當地時間星期日（14日）早上十一時，一艘載有二十六名中國遊客及五名泰國人的快艇，由布吉開往PP島的維京...
2018-01-15
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嚇壞夏威夷市民 烏龍職員錯發導彈警報
美國夏威夷記者在星期六早上，收到導彈來襲的警報，其後證實是緊急部門發出的誤報。州長已經就事故向居民致歉，並承諾以後不會再犯同樣的錯誤。 長條法包外脆內軟，是不少人喜愛的美食，更是法國國民主要食糧之一。...
2018-01-15
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半山壹號豪裝空間感十足
何文田半山壹號，鄰近有多所著名學校，備受家庭客垂青。是次介紹的3房戶，實用面積1,662方呎，佈置簡約時尚，設有偌大玻璃窗採光，景觀開揚，可眺望部份海景，業主現以3,600萬元放售。 半山壹號...
2018-01-13
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深圳中介連日未能聯絡 康宏小股東行蹤莫測
朱曉燕以康宏環球(1019)小股東身份，上月29日股東特別大會的關鍵時刻，向一眾33位被告入禀起訴，其中包括被稱為「深圳幫」的大股東郭曉群，要求法庭判決康宏兩年多前的配股無效。訴訟被康宏新主席陳志宏在...
2018-01-15
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士哥王派「糖」
熱刺自十二月英超聖誕快車起，五場各項賽事錄四勝一和，射手哈利卡尼期間狂轟八球，不失一七年入球王威名。今晚英超熱刺續有這名英格蘭中鋒肩負數胡重責，主場有力大勝近期再走下坡的愛華頓，讓球主客和讓兩球「主勝」可作過關膽。 （now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播） 哈利卡尼去年以五十六球成為歐洲五大聯賽士哥王，不同戰線對上五仗亦攻入五球，踏入一八年仍然腳風大順。熱刺期間取得四勝一和，這名三獅射手揚言：「我要不斷破門，助球隊取得更高排名和錦標。」適逢愛華頓與領隊艾拿迪斯的蜜月期已過，球隊近四場所有賽事僅兩和兩負，今晚恐難阻擋入球如麻的哈利卡尼，支...
2018-01-13
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120Hz電競芒 專業打機先Phone
對電腦Game迷來說，Razer這個品牌並不陌生，旗下桌面電腦、Notebook、鍵盤、滑鼠是不少人的打機好拍檔，不過眼見手提遊戲火速發展，廠商決定踩過界，頭炮Razer Phone標榜成打機先鋒，除...
2018-01-15
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Gigi為特技化妝叫苦 郭富城再演悟空盡情搞鬼
由郭富城、梁詠琪及趙麗穎主演的《西遊記女兒國》昨日在廣州舉行宣傳活動，大會更出動飛船造勢。第二次演孫悟空的城城笑言今次劇情輕鬆，所以他可以盡情的搞鬼。本報記者 一眾《西遊記女兒國》演員郭富城、梁詠琪、...
2018-01-15
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社論——強制舉報虐兒 不能再拖
稚子無辜，何忍毒手！過去一周屯門五歲小臨臨疑遭父母虐殺慘劇，震撼全港，不少人也為小臨臨落淚。對於如此可愛、天真爛漫的小女孩，何以忍心施虐至死，心裏一直追問是甚麼原因？從報道看到小臨臨及八歲哥哥身體傷勢後，更是加倍傷感，就如勞工及福利局局長羅致光在網誌寫道：「心情難免有點激動，更會問我們做少了些甚麼？」 過去一星期，小臨臨短暫的生命，揭露了我們社會保障兒童的制度何其脆弱，小學社工早已匯報了八歲哥哥懷疑受虐，社署卻未有接手，不了了之下，錯失了及早發現、及早介入的機會；小臨臨就讀的幼稚園，校方初時堅稱她退學前並無異樣，但一名老師在社交網站的痛心留言，似暗示早已知情，只是沒做跟進，...
2018-01-15
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力王能爭頭馬
周三跑馬地夜馬，騎師郭能除了「得其康」在四班一六五○米賽事位列第一後備外，其餘七場賽事均有座騎列陣，而且大部分有賽績根據，屆時不但有望交出頭馬，更可能連場數胡，而他表示對「力王」和「問鼎高峰」的機會最...
2018-01-15
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