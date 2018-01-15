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﻿葉蘊儀獲子女送銀包　陳慧珊寫劇本做幕後

2018-01-15 列印
■陳慧珊曾為女兒操刀剪髮。
■左二起：葉蘊儀、陳慧珊簡淑兒等主持剪綵儀式。
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　　陳慧珊、葉蘊儀與簡淑兒等昨出席一髮型屋開幕活動，陳慧珊透露自小與家姐互相為對方剪髮，邊剪邊學，她亦曾為女兒剪髮。問到可有戲癮？她坦言做演員就永遠是演員，現時有寫劇本做幕後製作，亦正修讀教育博士第3年，希望可以幫助身邊的人。

　　另外，葉蘊儀前日45歲生辰，她透露子女用暑期工賺的錢夾份送銀包給她，令她十分窩心，不過她只讓子女出三成錢，其餘由自己負責，希望子女能體驗工作辛苦。她續表示長子向電腦方面發展，女兒則修讀獸醫課程。

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