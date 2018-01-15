﻿朱晨麗《平安谷》舌戰阿蘇 陳凱琳被吊起掟石感難受

陳凱琳、朱晨麗及沈卓盈等昨現身宣傳無線劇《平安谷之詭谷傳說》，陳凱琳透露於劇中有一場被人吊起掟石仔的戲份，演出時頗難受，對於獲韋家雄讚演技進步，她感謝對方。至於可希望憑今次演出獲認同？陳凱琳說：「每次有劇上都好緊張，希望有所進步。」講到男友鄭嘉穎因身在外地未能撐場，但鄭母很支持她，陳凱琳謂：「他的媽咪很支持，說一定會追看。」



首次演奸角的朱晨麗表示，角色處處針對蘇玉華，開首有一幕跟阿蘇唇槍舌劍的場口。朱晨麗續說會要求緋聞男友何廣沛捧場，問可擔心奸險角色嚇怕對方時，她說：「他見過我演二小姐，既巴辣又野蠻，我平時都會不時拍打他，叫他醒目點。」



