  • 2018年1月15日 星期一
  • 17º
  • 69%
熱門： 虐兒消委會15歲神童鄭若驊唐文龍

日報新聞 > 娛樂

﻿江美儀指視后競爭激烈　田蕊妮望唐詩詠攞獎

2018-01-15 列印
■田蕊妮最希望唐詩詠可以攞視后。
■江美儀與陳柏宇出席慈善活動。
Previous Next

　　田蕊妮昨日到紅磡出席一商場活動，她表示沒有為台慶頒獎禮視后拉票，亦不會特別緊張，但有獎當然都開心。阿田又說睇好唐詩詠，指她未拿過視后，都是時候得獎，笑指她在感情上缺失了一塊，應在事業上有所填補。

　　另外，憑《親親我好媽》提名視后的江美儀昨日與陳柏宇到西貢出席慈善活動，江美儀直言今年競爭激烈，雖然《親》劇是全年最高收視劇集，但收視高不等於攞視后。至於心水視帝，她認為是拍檔黃智賢、馬國明及王浩信三強鼎立，並笑說：「我跟馬明在《衝上雲霄2》捲過牀單，正所謂一夜夫妻，沒理由不撐他吧！如果視帝視后有分冠亞季就人人開心啦！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd