﻿江美儀指視后競爭激烈 田蕊妮望唐詩詠攞獎

田蕊妮昨日到紅磡出席一商場活動，她表示沒有為台慶頒獎禮視后拉票，亦不會特別緊張，但有獎當然都開心。阿田又說睇好唐詩詠，指她未拿過視后，都是時候得獎，笑指她在感情上缺失了一塊，應在事業上有所填補。



另外，憑《親親我好媽》提名視后的江美儀昨日與陳柏宇到西貢出席慈善活動，江美儀直言今年競爭激烈，雖然《親》劇是全年最高收視劇集，但收視高不等於攞視后。至於心水視帝，她認為是拍檔黃智賢、馬國明及王浩信三強鼎立，並笑說：「我跟馬明在《衝上雲霄2》捲過牀單，正所謂一夜夫妻，沒理由不撐他吧！如果視帝視后有分冠亞季就人人開心啦！」



