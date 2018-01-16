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﻿有安杏果＠桃草離隊退出娛圈

2018-01-16 列印
■有安杏果突宣佈退出桃草，令粉絲大受打擊。
■桃色四葉草憑活力形象成功吸引大批宅男fans。
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　　於2009年出道的日本女子組合桃色四葉草（桃草），5名成員包括百田夏菜子、玉井詩織、佐佐木彩夏、有安杏果及高城蕾妮。雖然桃草出道撞正AKB48開始走紅，但仍然憑藉獨特的演出，吸引大批宅男fans。不過，昨日成員有安杏果突然在其網誌中宣佈退隊，更表示會離開演藝界，令fans大感驚訝。

　　22歲的有安杏果表示將會在本月21日演出完演唱會後就離開桃草，她稱：「由童星開始就加入演藝圈，都已經逾20年，希望有機會可以離開這個演藝界，嘗試做回一個普通的女子。」有安雖稱想離開娛圈，但卻沒有表明會「引退」，有指她可能休息一段時間後重回演藝界。

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