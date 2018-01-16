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﻿傷瘉復工拍《MI6》　靚佬湯亡命追直升機

2018-01-16 列印
■靚佬湯向着直升機狂奔，認真搏命。
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　　55歲荷里活男星湯告魯斯去年8月拍攝《職業特工隊6》（MI6）一場跳天台戲份時不慎受傷，需要停工休息，令電影上映日期延誤約兩個月。經過幾個月的休養，靚佬湯原來已復工拍《MI6》，他日前被目睹在英國倫敦黑衣修士站的上蓋，向着一架正要起飛的直升機亡命奔跑，十分搏命，似乎未被早前受傷一事影響，依然親自上陣拍動作戲。

　　由於黑衣修士站位於倫敦巿中心，所以吸引了大批巿民圍觀，靚佬湯在休息期間，都有向巿民揮手，好親民。

圖：美聯社

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