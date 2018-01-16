採訪：方騫平 化妝、髮型：Sandy Wong @MerryMarry - Makeup Artist 場地：Studio
來自大馬的尚羚自幼愛唱歌，行天橋行厭了，便想作多方面發展，甚至曾自資灌錄唱片大唱情歌圓歌星夢，但最後未獲發行慘變咗倉底貨，後來輾轉認識了雷頌德、現時老公阿正及農夫的經理人DJ Tommy，從而展開了音樂之旅。她笑說：「還幸當年冇人同我發片，原來我唔太啱唱pop song，jazz先至適合我，O依家我搵到自己嘅音樂路向，老公就鍾意我嘅超低音。」
翻唱有壓力
新碟翻唱了林憶蓮的《至少還有你》及黃大煒的《你把我灌醉》，尚羚承認唱別人的歌有壓力，不過就好有feel：「咁以前點都有情傷，有愛過痛過嘅經歷，反而《至少還有你》唔係為阿正而唱，相反係諗住一位相識多年嘅好朋友，我係咪好天真呢？所以叫阿正同我一齊練歌，叫佢彈奏時佢唔多情願，每次都話打埋機先。自從玩瑜伽之後，體會到做人唔好同人比較，只要做到自己喜歡嘅事，得到身邊人認同就夠，個人會輕鬆自在好多。」尚羚爆料話，跟老公合作係會發生意見，她視作磨練，講到底老公都持開放態度支持她，唔會禁止她性感同夜歸、甚至拍親熱戲，有咁大個後盾尚羚就冇後顧之憂啦。