﻿製作3年出發燒碟 ﻿RB阿正﻿﻿力撐索老婆做歌手﻿

挾着RubberBand成員阿正老婆之名，索人妻尚羚(Sherine)（原名黃淑玲）由模界踩入本地樂壇推出首張Hi-Fi發燒碟，正式成為爵士歌手，做埋大紅人農夫師妹。有老公撐腰作曲，仲搵來Ted Lo、台灣著名填詞人娃娃、Hi-Fi德(劉賢德)製作班底，CD由德國壓製，製作3年終於成事，成件事好認真絕對唔係玩玩吓。農夫咁紅，作為師妹嘅尚羚笑說：「佢哋送我成功小錦囊，雖然係困難，但都提醒我要做番自己，建立個人風格。」



採訪：方騫平 化妝、髮型：Sandy Wong @MerryMarry - Makeup Artist 場地：Studio



來自大馬的尚羚自幼愛唱歌，行天橋行厭了，便想作多方面發展，甚至曾自資灌錄唱片大唱情歌圓歌星夢，但最後未獲發行慘變咗倉底貨，後來輾轉認識了雷頌德、現時老公阿正及農夫的經理人DJ Tommy，從而展開了音樂之旅。她笑說：「還幸當年冇人同我發片，原來我唔太啱唱pop song，jazz先至適合我，O依家我搵到自己嘅音樂路向，老公就鍾意我嘅超低音。」



翻唱有壓力



新碟翻唱了林憶蓮的《至少還有你》及黃大煒的《你把我灌醉》，尚羚承認唱別人的歌有壓力，不過就好有feel：「咁以前點都有情傷，有愛過痛過嘅經歷，反而《至少還有你》唔係為阿正而唱，相反係諗住一位相識多年嘅好朋友，我係咪好天真呢？所以叫阿正同我一齊練歌，叫佢彈奏時佢唔多情願，每次都話打埋機先。自從玩瑜伽之後，體會到做人唔好同人比較，只要做到自己喜歡嘅事，得到身邊人認同就夠，個人會輕鬆自在好多。」尚羚爆料話，跟老公合作係會發生意見，她視作磨練，講到底老公都持開放態度支持她，唔會禁止她性感同夜歸、甚至拍親熱戲，有咁大個後盾尚羚就冇後顧之憂啦。



