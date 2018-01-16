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﻿積極創業做老闆 周秀娜展露幹勁

2018-01-16 列印
■周秀娜在宣傳照中展示大都會女性的魅力。
■品牌邀請（左起）余香凝、周秀娜、張曦雯和麥明詩拍攝宣傳照。
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　　周秀娜（Chrissie）早前聯同「十優港姐」麥明詩、TVB藝人張曦雯和演員余香凝，為珠寶品牌拍攝宣傳照，嚟緊仲會出席有關的活動。今次她們代表不同範疇如工作、休閒、運動和品味，Chrissie主要演繹大都會女性的典範，過程中展現堅毅和幹勁，她說：「我會努力去做好每一件事，不論結果怎樣，在過程中我都充滿力量。」Chrissie坦言喜歡突破自己的界限，由模特兒到演員，至成為設計師和創業做老闆，她不甘平凡，並對自己充滿自信，她更堅持每天工作都要打扮得好靚，她稱是一種生活態度。

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