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﻿青島-4℃嚴寒 郭羨妮晒靚背搵真銀

2018-01-16 列印
■郭羨妮早前趁放假與家人旅遊，今年會積極拍電影和電視劇。
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　　郭羡妮（Sonija）日前冒嚴寒天氣到內地青島出席活動，雖然當地只有攝氏零下4度，但Sonija仍以一身透視露背裙現身，表現專業，並獲客戶力讚，即場答應贊助她有關產品，為她一家打造暖笠笠的安樂窩。

　　原來有關客戶是她有份主演的TVB劇集《尋秦記》的粉絲，品牌先後邀請過古天樂和宣萱出席活動，今次就邀得Sonjia為品牌造勢，而現場觀眾見到Sonija都爭相合照，場面非常熱鬧。

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