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﻿預告今年出新碟　伊健打消退休念頭

2018-01-16 列印
■伊健稱若退出娛圈會開餐廳。
■伊健拍攝廣告，有一幕餐具橫飛場面。
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　　鄭伊健早前為一金融機構拍攝廣告，內容講述退休後的生活保障，伊健透露曾萌生退休念頭，希望爭取時間多陪伴家人，以及享受生活，不過現在因懂得如何分配時間，故已打消這個念頭，他笑言：「如果不再做演藝事業，我會去開餐廳，因為見人食得開心，自己又睇得開心，又可以維持生計。」

　　2018年伊始，伊健表示去年與陳小春、謝天華和林曉峰等合作了一部由錢嘉樂執導的電影《黃金兄弟》，預計今年上映，所以要瞓身催谷票房，又希望該片能在全亞洲上映；伊健又謂今年亦有計劃再出唱片，相信一眾樂迷一定會大感興奮！

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