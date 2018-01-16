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﻿唐詩詠操Fit爭后 晒事業線吸Like

2018-01-16 列印
■詩詠玩戰繩大晒事業線。
■詩詠密密做Gym操Fit身形。
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　　無線《萬千星輝頒獎典禮》將於下周日（21日）晚舉行，有份爭獎的小生、花旦積極試戴首飾或戰衣；有份問鼎視后的唐詩詠就積極做Gym操Fit身材，誓要以最佳狀態現身頒獎禮爭獎！

　　詩詠昨在社交網上載她做Gym短片，可見她穿上低胸運動Bra top玩戰繩，當她俯身出力揈繩時，不經意露出事業線，令不少網民行注目禮兼Like爆！詩詠則留言說「Success doesn't start in the gym. It starts in your mind」，不少網民大表認同，更有粉絲直言視她為榜樣呢！圖：網上圖片

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