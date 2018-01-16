﻿健康無價 專心照顧曾患癌老公 譚小環魚蛋王國 擱置擴充

去年9月11日是譚小環同老公蔡強榮(Eric)結婚10周年紀念，當時Eric更送上旺角及鰂魚涌兩間小食分店畀小環打骰，獎勵她3年來辛苦賣魚蛋的成果。連同銅鑼灣總店及尖東分店，小環手持合共4間小食店，Eric本來想在年底前開足6間為小環打造「魚蛋王國」！可惜9月中，Eric因發高燒入院，順便做埋身體檢查，10月證實患上一期肺癌。經此一役，所有大計全面煞停，兩公婆決定慢活人生，小環說：「就算佢畀晒過億家財我又點？錢財身外物，親人健康就得，開心最重要，反而我愛佢多咗。」日前傍晚，小環兩公婆去銅鑼灣超市買餸打邊爐，開過刀，傷口最大有4吋的Eric不時摸住右肺傷口位置，行路步速頗慢，祝早日康復。



今次Eric意外發現生Cancer，他氣若柔絲憶述說：「去年9月正值落手落腳將生意擴充大做，操勞到發高燒，出院後又病住做，直至有次陪老婆做體檢發覺自己體重唔覺唔覺暴跌20磅，醫生朋友建議我做檢查，點知一照就見到肺部有8cm陰影，後來再進一步接受正電子掃描，數據仲嚇人，恐怖到話係有機會患肺癌3期。最記得做手術前一個上午仲峰迴路轉，醫生抽組織後突然又話喺我身上搵唔到有任何癌細胞，要我先出院等消息，直至出院後兩日經醫生仔細研究，終於搵到源頭，右下肺葉癌細胞2cm，好彩只係1A期完全無擴散。最後醫生幫我做微創切除右邊上下肺葉的一半，共開咗4刀，最大的傷口都4吋，其他的都係1吋左右長。手術成功，無需化療。術後傷口劇痛，尤其係神經線要較長時間先康復，住院其間物理治療師教我練習吹波波，目前肺葉脹返大約10%。醫生讚我新陳代謝好，復元進展理想，現時傷口已唔再痛，只怕喺人多地方撞到傷口啫。o依家戒埋煙，早睡早起，精神好好，少咗咳，可以一覺瞓到大天光。」



Eric喊住多謝老婆



小環最記得Eric做手術當日，由4小時等到6個半小時，開始騰雞之際，姑娘上前問：「係咪蔡強榮家屬？醫生打電話上嚟話有嘢講！」她形容如世界末日，即時喊爆，唔夠膽接聽電話，將重責交他親姐，最爆係，電話線路受阻，未講到狀況又cut咗線，原來醫生只想叫家人放心，但成個過程好緊張好驚。大步檻過的Eric輕鬆笑說：「由照到陰影到完事我冇喊過，最多咪死，安排好就冇後顧之憂啦，唯獨有次我望住多謝老婆時就喊咗出嚟！我病咗咁多日，佢朝朝嚟照顧我，患難見真情，當一個人真係有重病時就知道咩人最重要，真係好感動！我覺得連累到家人，有得揀真係唔好再病。(會更愛錫老婆？)哈！一向㗎啦，其實之前我經已愛到佢最盡。戒煙成功係我送畀佢最好嘅禮物。」



病後人生觀變晒



問到患病後，Eric係咪經已將所有物業、保險金、名車、店舖、現金等家產全數轉移老婆名下呢？他自爆：「就算冇呢件事發生所有嘢都畀晒小環，要未雨綢繆唔係有病先安排！」小環強調唔恨做小富婆，反而老公變得忍耐、謙卑，人生價值觀、生活習慣唔同晒，又肯戒煙，呢個係佢最大得着。小環更坦承，Eric病後每天愛他多一些！



採訪：方騫平、梁志明