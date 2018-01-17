髮型：Euling Chow@lL COLPO TST（鄧麗欣）
化妝：Cyrus Lee（鄧麗欣） 服裝：Sportmax（鄧麗欣）
電影是「電影發展基金首部劇情電影計劃」得獎作品，資金不多，導演張經緯選角以新人為主，每個角色都試鏡，但對於當日Stephy試鏡感受最深，「佢之前有工作，好夜都由柴灣撲過嚟荃灣，最重要係我見咗300幾人，有啲都係有知名度嘅演員，但都唔係好明我要求，不過Stephy眼神話畀我聽，佢知我講緊乜。」
理解角色想法
對於要像新人一樣去試鏡，Stephy一點都不介意，「講真做新人頭兩年有試過，之後都唔使試鏡，但係我真係冇諗咁多，只係覺得呢套戲個劇本同角色我有感覺，好想去演。其實呢三年我真係只想去做個好演員，我唔係用把口去同人講，而係做畀大家睇，所以我會當自己係新人咁去做。」Stephy能理解「Angela」這角色，因她跟家人的關係同樣疏離，「唔知係因為中國傳統家庭，定係咩原因，我哋家族嘅關係係比較疏離，唔係對對方差，只係我同朋友甚至導演，都好容易講到心底話，但係對住屋企人就唔得，或者係咁好容易理解到角色。不過呢個角色唔係演，係要靠同導演溝通去感受佢背景，真係當咗自己係佢先得。」張經緯不禁讚，「如果唔係Stephy咁有經驗，搵新人未必演到。」