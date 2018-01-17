﻿放低偶像包袱做好演員 ﻿鄧麗欣﻿﻿當新人去試鏡﻿

剛憑電影《空手道》奪得「電影評論學會大獎－最佳女演員」的鄧麗欣（Stephy），最近在新戲《藍天白雲》飾演為調查倫常慘案而憶起自己童年不快事的女警，深沉內斂的演出，同樣令人驚喜。她跟導演張經緯接受訪問時，坦承只想做個好演員，所以當日為角色樂意像新人去試鏡，張經緯亦大讚Stephy表現超水準。撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Euling Chow@lL COLPO TST（鄧麗欣）



化妝：Cyrus Lee（鄧麗欣） 服裝：Sportmax（鄧麗欣）



電影是「電影發展基金首部劇情電影計劃」得獎作品，資金不多，導演張經緯選角以新人為主，每個角色都試鏡，但對於當日Stephy試鏡感受最深，「佢之前有工作，好夜都由柴灣撲過嚟荃灣，最重要係我見咗300幾人，有啲都係有知名度嘅演員，但都唔係好明我要求，不過Stephy眼神話畀我聽，佢知我講緊乜。」



理解角色想法



對於要像新人一樣去試鏡，Stephy一點都不介意，「講真做新人頭兩年有試過，之後都唔使試鏡，但係我真係冇諗咁多，只係覺得呢套戲個劇本同角色我有感覺，好想去演。其實呢三年我真係只想去做個好演員，我唔係用把口去同人講，而係做畀大家睇，所以我會當自己係新人咁去做。」Stephy能理解「Angela」這角色，因她跟家人的關係同樣疏離，「唔知係因為中國傳統家庭，定係咩原因，我哋家族嘅關係係比較疏離，唔係對對方差，只係我同朋友甚至導演，都好容易講到心底話，但係對住屋企人就唔得，或者係咁好容易理解到角色。不過呢個角色唔係演，係要靠同導演溝通去感受佢背景，真係當咗自己係佢先得。」張經緯不禁讚，「如果唔係Stephy咁有經驗，搵新人未必演到。」



