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﻿首次演歷史人物 ﻿張榕容﻿﻿同陳凱歌合作壓力大﻿

2018-01-17 列印
■張榕容被大讚有優雅氣質。
■跟陳凱歌導演（右）合作，張榕容坦言有壓力。
■張榕容讚阿部寬是很專業、很用心的演員。
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　　《妖貓傳》（日版片名《空海》）前日在東京舉行首映，片中飾演古代四大美人之一楊玉環的張榕容，穿上極具東方韻味的長裙現身。首映後，觀眾對張榕容演繹的楊貴妃一致好評，張榕容表示，好榮幸能夠飾演令人驚歎的人物，更多謝陳凱歌導演在拍攝過程中給了非常多幫助。

　　對於入行多年來首次飾演歷史人物，張榕容透露壓力不小，不是因為角色令她感到大壓力，是因為跟陳凱歌導演合作。「不是因為導演兇，而是因為他真的是我見過要求最高的人之一，無論是對自己，還是對周圍的人。」

　　張榕容更透露，陳凱歌導演非常重視細節，從電影裏最細微的佈景，到台詞中一兩個字的語氣，他都好用心打磨。「我希望大家一定要走進影院去欣賞這部電影，相信觀眾能被細節所打動。」放映結束後，不少媒體對張榕容的表現給予高度評價，並盛讚她「有美貌、有演技、有想法」。對於觀眾的好評，張榕容非常感恩。

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