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﻿寶貝女出生100日 城城百日餅贈傳媒

2018-01-17 列印
■品牌在活動上送了BigEye飛航表畀城城。
■城城特別訂製的百日餅。
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　　郭富城的囡囡Chant出生100日，所以昨日特別送上訂製的百日曲奇餅給傳媒好友分享喜悅，餅盒及曲奇餅都印上特別設計的公仔，亦包含了城城和太太方媛的英文名首字母「A」和「M」。

　　另外，早前城城以浪琴表優雅形象大使身份現身福州，為品牌185周年時計巡展揭幕。活動當日，他選戴開創者系列腕表，並分享了對該腕表的獨特理解。

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