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﻿《福祿壽》笑談舊史 祖藍被King Sir一句KO

2018-01-17 列印
■祖藍、李思捷和阮兆祥前晚錄影《福祿壽》。
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　　前晚，《人生有幾多個福祿壽》錄影，王祖藍好開心請到鍾景輝（King Sir）任嘉賓，更自爆當年讀演藝學院如不模仿King Sir就不能畢業，他笑說：「我同白只、張繼聰試過搞比賽，喺King Sir面前扮佢。King Sir一句，乜我係咁講嘢嘅咩，已經KO晒我哋。」

　　另外，李思捷邀蘇永康同台演出，阿公因嚴重喉嚨痛要服類固醇開聲，他說：「我從未試過病得咁內疚，兩日無抱過個仔，今日外母抱個仔離開時，個仔含一泡眼淚望我，好似講Daddy做乜唔抱我，心情難以形容。」

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