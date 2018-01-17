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﻿Stephy首奪影后傅穎戥舊姊妹開心

2018-01-17 列印
■傅穎坦言為Stephy獲影后開心。
■Supper Moment為服裝品牌拍廣告。
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　　傅穎、樂隊Supper Moment昨日拍攝服裝廣告，傅穎對Cookie昔日隊友鄧麗欣（Stephy）憑《空手道》獲香港電影評論學會頒發影后獎，亦是Stephy首奪此獎，傅穎表示替對方開心，因為每個演員都希望演技受認同，追問會否致電祝賀對方？傅穎坦言：「不會，那麼久沒有打電話給她，突然打？（趁機會打破姊妹間的沉默？）得啦！你幫我寫便好了，大家各自安好；有緣份遲早會見面。」

　　傅穎又透露去年已恢復單身，因異地戀和平分手，不過與舊男友仍保持聯絡。幾位舊姊妹們都結了婚，傅穎為她們的幸福而開心，坦言剛收到中學同學被男友求婚的照片，很替對方開心。至於看了會否心酸？她說：「不會，開心都來不及。」

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