﻿王菲名曲《夢中人》原唱 自感嚴重抑鬱 The Cranberries主音Dolores倫敦猝逝 群星心碎哀悼

90年紅遍全球的愛爾蘭樂隊The Cranberries主音Dolores O'Riordan，周一被發現於倫敦Park Lane希爾頓酒店內猝死，終年46歲。Dolores主唱的名曲《Dreams》，曾被改編成王菲的經典作《夢中人》為港人熟悉；她的歌迷、多位藝人及名人亦紛於網上留言表示心碎及致哀。



愛爾蘭著名樂隊The Cranberries主音歌手Dolores O'Riordan，日前到英國倫敦錄音，可惜於當地時間前日被發現在倫敦Park Lane希爾頓酒店內猝逝，震驚全球樂迷！樂隊發言人隨後發聲明證實死訊，並指Dolores的家人感到十分沮喪；其隊友亦在社交網留言哀悼昔日戰友，說：「我們對好友Dolores的離世感到崩潰，她是一位超凡歌手，世界今日失去一位真正的藝術家！」



英警指死因無可疑



英國警方發言人表示，「警員於周一早上9時05分接到報案，並到Park Lane酒店現場，一名年約40多歲的女子於現場已證實死亡。」其後再稱Dolores的死因無可疑，案件會交由驗屍官進行調查。



有報道指，曾患有躁鬱症及厭食症的Dolores，死前數星期曾跟友人表示感到嚴重抑鬱；然而三星期前在社交網表示感覺很好，又於本月初分享抱着小狗的照片，表示要準備返家鄉愛爾蘭。而Dolores死前一日曾語音留言給好友兼錄音統籌Dan Waite，稱她非常喜愛重搖滾樂隊樂隊Bad Wolves翻唱其經典作《Zombie》的版本，也期待原定昨日在倫敦錄製該曲，惟最終未能如願；Bad Wolves主音Tommy Vext在社交網留言表示震驚及傷心。



兩度來港開騷



The Cranberries於89年成立，成名曲包括《Zombie》、《Linger》、《Dreams》等，當中《Dreams》曾被改編為王菲的經典名曲《夢中人》最為港人熟悉。愛爾蘭總統希金斯、老牌樂隊Duran Duran、名嘴James Cordon、愛爾蘭前男子組合Boyzone主音Ronan Keating、英國天后Adele等，先後於網上留言哀悼；James難忘15歲時曾遇過Dolores，並獲對方在火車票上簽名留念。The Cranberries曾兩度來港開騷，6年前曾欣賞他們在港演出的李幸倪（Gin Lee）亦有留言分享當時與樂隊的合照悼念；杜汶澤亦表示：「一起身知道你就咁就走咗，好難受。」



本報記者



圖：資料圖片、網上圖片