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﻿李榮浩《卧底》擔正 多謝背後三個男人

2018-01-18 列印
■李榮浩與劉浩龍走入校園為電影宣傳。
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　　李榮浩、劉浩龍日前為電影《卧底巨星》到內地蘇州大學出席宣傳活動，吸引大批粉絲出席。有女同學更向李榮浩示愛，讚他的小眼睛可愛迷人；亦有女生讚劉浩龍「磁性聲音吸引得足以殺人」。

　　李榮浩被問到在電影中擔任男主角會否有壓力？榮浩表示：「我背後有三個男人全力支持，谷德昭導演在片場不停鼓勵我；陳奕迅拼命演出，又要打又要搞笑都從沒有投訴，非常專業；還有許紹雄Benz哥，他飾演我的警隊上司，派我去做臥底，Benz哥的喜劇節奏感特別強，大家一見到他就自動發笑，很自然的帶我入戲。」

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