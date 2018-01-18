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﻿黃長興新店開張 　蕭正楠拉隊捧場

2018-01-18 列印
■黃長興開新餐廳，眾好友到賀兼一起切燒豬！
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　　黃長興與友人合資開設的法國餐廳昨日開張，近年主力打理模特兒公司的胞弟黃長發、好友蕭正楠、曹永廉、李亞男和林子善等拉大隊到賀，場面熱鬧。

　　黃長興透露，這次是和三位拍檔合作開第二間店，自己會兼顧拍劇工作，他代言的廚具品牌亦會贊助其餐廳。問到會否希望有更多贊助？黃長興說︰「最好喇，其實唔單止碗碟，枱或者設計各方面都啱，只要做好自己，品牌自然會搵你。」曾經營飲食生意的曹永廉則笑言，當年是蝕錢離場；同樣開食肆的林子善就祝黃長興生意興隆！

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