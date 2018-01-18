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﻿泫雅3月 MK見面會玩擊掌

2018-01-18 列印
■泫雅的舞姿一向以性感大膽見稱。
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　　「馬舞女神」泫雅將於3月10日在旺角麥花臣場館舉行首個香港粉絲見面會，票價分780元及1380元。大會方面透露，泫雅當日除了瞓身演出十多首她的大熱作品及與歌迷玩遊戲外，更於演出後與全場粉絲一對一擊掌，人人有份近距離接觸偶像。泫雅在去年12月發行了第二支單曲《Lip & Hip》，作為出道十周年送給粉絲的禮物，MV中很多大膽性感鏡頭，今次見面會粉絲可以現場欣賞她的火辣舞姿呢！

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