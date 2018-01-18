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﻿親友哀送 洪羅拔化輕煙

2018-01-18 列印
■郭政鴻感激洪羅拔當年鼓勵。
■侄仔Ricky捧着洪羅拔的遺照。
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　　亞視前藝員洪羅拔本月初因肝癌病逝，享年61歲，前日於紅磡世界殯儀館設靈，昨日出殯，遺體移送柴灣歌連臣角火葬場火化。洪羅拔的契仔胡蜚、郭政鴻、漢洋、羅天宇等親友現身靈堂哀送；羅天宇和胡蜚則有份扶靈。

　　郭政鴻透露，當龍虎武師時曾獲洪羅拔鼓勵進軍幕前，「洪羅拔當時叫我參加新秀，但係我唔識唱歌，佢就帶我到酒廊唱歌練習。做武師衣着隨便，佢就借衫畀我去Party識人。」郭政鴻指洪羅拔近年每逢生日都會約一班朋友見面，「佢有講過肝唔係咁好，但詳細就冇講太多。」

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