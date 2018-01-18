  • 2018年1月18日 星期四
  • 21º
  • 71%
熱門： 時新快餐店換新鈔藍潔瑛冰花男孩北投

日報新聞 > 娛樂

﻿任達華撐志偉：佢好尊重女性

2018-01-18 列印
■任達華讚志偉樂於助人，「紅唔紅都樂意幫」。
Previous Next

　　任達華與太太琦琦昨晚出席一旅遊時尚品牌活動，華哥自稱是個負責任的男人，與太太去旅行兩篋去八篋返，大部份是太太為朋友及父母所買，大讚太太很孝順。

  談到曾志偉無辜被捲入性侵風波，並於昨日開記招澄清，華哥說：「我相信志偉，佢好尊重女性，對女仔好幫忙，無論男女、新人舊人、紅唔紅都樂意幫，我認識嘅志偉係好人。佢識得處理件事，我係局外人好多嘢唔知，唔方便講。」

　　另外，同場的陳曉東亦認為網絡攻擊傷害性很大，並說網絡是自由環境，每個人的言論代表自己，而他作為藝人已有免疫系統。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd