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日報新聞 > 娛樂

﻿任賢齊 大反派　

2018-01-18 列印
■任賢齊自《大事件》、《樹大招風》後再度挑戰反派角色。
■由晚上拍到朝早，任賢齊拍完一場，行返七人車休息。
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《沉默》導演Renny Harlin先後執導過《虎膽龍威2》和《絕嶺雄風》等一系列賣座動作電影。新片講述張家輝飾演嘅法醫與楊紫飾演嘅女實習生無意間捲入一場紛爭，與任賢齊領軍嘅劫匪發生一連串生死搏鬥故事。
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