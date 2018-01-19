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﻿4月再踏紅館開騷 黎瑞恩捐洗腎機行善

2018-01-19 列印
■黎瑞恩相隔16年再在紅館開騷，內部訂購已爆滿。
■黎瑞恩將部份收益購買洗腎機助有需要人士。
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黎瑞恩昨日在記者會上，宣佈將4月的紅館演唱會部份收入，購買數部洗腎機，捐贈「香港腎臟基金會」，她表示非常感恩可以做到自己想做的事，又可幫助別人。

　　相隔16年再踏上紅館，黎瑞恩表示內部訂購已爆滿，稍後要應付排山倒海的訪問、排舞和錄歌，又要減肥，她說：「1月1日開始食素，已減了5、6磅，瘦了感覺輕鬆了。（想再減多少？）我哋呢個年紀唔應該太瘦，頂多再減15磅。」黎瑞恩又笑稱今次會認真排舞，唱快歌時讓大家尋找集體回憶，她笑言女兒擅長跳K-pop，會教她跳舞。另外，黎瑞恩早前接受切除腫瘤手術，她說身體慢慢好起來，傷口沒事，下個月可跳舞。
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