﻿開show內容豐富到要Delete ﻿Ben Sir﻿﻿拍戲向星爺致敬﻿

歐陽偉豪（Ben Sir）將於本月26及27日在新伊館舉行兩場《Ben Sir語溝學：18膠送保育港式粗口之門》，演出在即，Ben Sir日日閉關排練，每天導演楊秉基要求增加多啲舞台效果，搣甩教書味。不過，喺度橋過程中竟有意外收獲：「今場Show係一個工具，從舞台台板踏上電影台階，電影係第3個Show，一個延續。由一位鍾意星爺嘅小巴司機搵返自己嘅勵志故事，笑中帶有正向Message。」 採訪：方騫平



日前Ben Sir為演出試造型，一頭灰藍色頭髮作Opening，最重要配合表演內容，觀眾睇到會開心發笑。他表示，目前籌備得如火如荼，最初還擔心內容唔夠多，O依家豐富到要Delete，仲留咗部份做Part 3或將來拍戲用：「有日我同導演食Lunch就度出呢個故仔，初稿係一個掛住扮星爺嘅小巴司機不時星爺上身同乘客對談，有日星爺竟然坐咗佢部車，然後好奇地問司機：『你仲乜扮我呀？』此語一出司機如夢想醒，驚醒自己：『點解要扮佢？』因而搵返自己！因為只係初步構思，女主角人選未諗，希望搵到單一投資者，唔使眾籌啦！」



深度喜劇好有意思



Ben Sir強調只會搵5年快錢，等唔到好耐，希望2019年可以一次過成事做埋「最佳男主角」。「搵到星爺演出梗係最好，老人家只需『你仲乜扮我！』一句對白就可以拯救返一個沉迷星爺嘅小巴司機，做返小巴司機本人。不過，就算星爺唔幫手電影都會拍落去，佢影響力好大有佢就錦上添花，否則仍然可以向佢致敬。」多年來Ben Sir為人師表，點解突然想做「最佳男主角」？他哈哈大笑說：「我都唔知點解會有咁嘅轉變，可能受到黃子華、周星馳及黃霑嘅影響好深，我只係覺得最佳男主角等同一篇博士論文，要真係好用心，不論深度、創意要求都好高，希望攞到佢哋長處加埋自己嘢入去，加以發揮。做有深度嘅喜劇好有意思，笑中更可以帶出訊息。」



