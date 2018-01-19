﻿齊做大使變老友 ﻿韓星李廷鎮﻿﻿望做顏卓靈老竇﻿

韓星李廷鎮和顏卓靈（Cherry）最近雙雙出任「亞洲電影大獎學生大使」，日前兩人在港出席記者會兼接受訪問，提到跟一班學生、即「準電影人」交流，他們感受好深，還認為可令自己有不少反思。兩人這次還有另類合作，本身兼任攝影師的李廷鎮，搵了Cherry做Model影相，李廷鎮更笑言在電影上兩人可分飾父女。



李廷鎮和Cherry早前各自為大使工作出力，李廷鎮帶學生到韓國參觀釜山國際電影節，而Cherry亦在港出席交流會。李廷鎮直言跟年輕「準電影人」交流，令他變得更有活力，亦很期待將來跟他們在電影上合作；而Cherry就覺得交流令她有所反思，「有學生問我點樣寫個好劇本，我就叫佢有靈感就要寫低，之後不斷修改，再做資料搜集，但我識講唔識做，自己好多時有靈感都冇寫低，今次提醒咗我坐言起行。」



搵劉德華做阿爺



談到今次兩人合作影相，李廷鎮大讚Cherry眼神靚，亦覺得性格活潑外向的她，將來會是個出色演員，當問到Cherry這個Model值幾分，李廷鎮即大讚，「你唔會對一個本身好出色嘅人再畀分，就好似叫你畀分吳宇森、王家衛同劉德華你都畀唔到嘛！」令Cherry受寵若驚，大叫：「嘩！同級呀！」而兩人若在電影上合作，Cherry就覺得李廷鎮給她很強的親切感，做任何角色都無問題，想不到李廷鎮竟然話：「我做佢爸爸，佢做我個女啦！最好我哋做父女，劉德華就做我爸爸，即係佢阿爺。」



採訪：杜淑霞 攝影：李維隆



髮型：Daniel Cheng@PRIVATE I SALON at ifc(李廷鎮)、Hugo Poon@Toni&Guy ifc(顏卓靈) 化妝：M.A.C Cosmetics(李廷鎮)、Winki Winki@tuw 服飾：Theory(李廷鎮)、SPORTMAX CODE、Sarovski(顏卓靈)