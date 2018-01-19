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﻿陳凱琳被嘉穎媽當係屋企人

2018-01-19 列印
■陳凱琳提起男友即冧爆甜笑。
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　　陳凱琳昨日出席運動品牌活動，她剛與男友鄭嘉穎去完加拿大旅行，兩人感情愈來愈好，同遊亦會更了解對方。凱琳笑言很鍾意試新餐廳，與男友不停吃很多美食，但吃完有點內疚，要努力Keep fit多做運動。她透露男友在上海拍劇，農曆年前會返港，他們會到對方家中拜年，還會行花市。

　　問到嘉穎媽咪是否已視她如新抱仔？凱琳指Auntie很好，知道她喜歡飲湯，會煲湯給她飲，又叫她保重多吃東西，當正凱琳是屋企人。問到何時改口叫Auntie做媽咪？凱琳甜笑表示不知道，暫未有結婚計劃，Auntie亦沒有催他們結婚呢！

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