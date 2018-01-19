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﻿親子玩嘉年華 美魔媽李嘉欣 踎低影相O氹囝

2018-01-19 列印
■嘉欣見愈來愈多遊人，即拖實兒子又好緊張叮囑阿仔唔好被人撞親。
■日前，嘉欣喺社交網po上兩母子遊嘉年華嘅溫馨照片。
■嘉欣唔介意兒子曝光，早前上載一家三口坐遊輪度假嘅照片。
■Jayden笑笑口舉起右手拇指，喺石獅子前影相。
■被人影慣嘅嘉欣審美角色一流，忽然踎下低炒取景，影埋個摩天輪做背景，影完都忍唔住舉手讚靚。
■47歲嘅嘉欣，近年來愛玩瑜伽、滑雪和打拳等保凍齡。
■大美人勁錫兒子，早年曾上載兩母子同浴照，好溫馨呀。
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　　47歲嘅最美港姐兼美魔女李嘉欣，近年偶爾出吓活動，等大家Update吓佢個靚樣外，其餘時間凍齡人妻都專心湊6歲寶貝仔許建彤（Jayden Max），將就讀男拔小一嘅小王子特訓成能文能武嘅小鐵人呢！日前下午，靚媽咪淡妝戴帽低調帶囝囝去中環嘅嘉年華玩game。臨走時，豪門闊太為博「前世情人」一笑，踎低親自用手機替獨子喺摩天輪下留倩影，勁錫愛子！

        凍齡大美人李嘉欣，08年與許晉亨結婚後極為恩愛，育有兒子Jayden，一家三口不時外出天倫樂。早前，虎媽又表示Jayden好抗拒有弟妹，所以兩夫婦放棄追女計劃，專心培育資優子。話咁快，Jayden下個月就7歲嘞！近年戴上眼鏡嘅小JM帶點書卷味，身材似足父母高高瘦瘦，6歲人仔身高睇落似足8、9歲，加上眼大大濃眉鼻高，天生一副明星相。作為許家未來接班人，小小年紀嘅Jayden已精通多項運動，學彈琴、魔術表演等，間中陪父親下棋或陪母親打乒乓球，兩母子更一齊學畫畫去art jamming。

多才多藝

　　小王子幾乎十項全能，日前下午，美魔媽嘉欣就湊仔去中環嘉年華玩餐飽。當日嘉欣母子、外傭及一女親友一行四人現身AIA嘉年華，大美人淡妝戴上白色cap遮艷光，拖實餅印阿囝玩攤位遊戲掟公仔，玩完兩、三個game都無收穫轉戰玩機動遊戲，玩吓揸車車、去柏靈頓遊樂區影吓靚相。逗留逾一小時至約5時許，嘉欣見愈來愈多人，就準備帶兒子走人，小王子都好聽話點頭應承。臨走時，Jayden見近門口有白色大獅子雕像，即鬼馬扮雕像造型，嘉欣見狀火速拎出手機替兒子拍照，Jayden才回復正經，笑笑口舉起右手拇指影相，嘉欣連環快拍幾張唔夠喉，索性踎下低炒取景，影埋個摩天輪做背景。慈母真係錫阿仔錫到燶囉！

採訪 : 張詠森
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