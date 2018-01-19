﻿親子玩嘉年華 美魔媽李嘉欣 踎低影相O氹囝

凍齡大美人李嘉欣，08年與許晉亨結婚後極為恩愛，育有兒子Jayden，一家三口不時外出天倫樂。早前，虎媽又表示Jayden好抗拒有弟妹，所以兩夫婦放棄追女計劃，專心培育資優子。話咁快，Jayden下個月就7歲嘞！近年戴上眼鏡嘅小JM帶點書卷味，身材似足父母高高瘦瘦，6歲人仔身高睇落似足8、9歲，加上眼大大濃眉鼻高，天生一副明星相。作為許家未來接班人，小小年紀嘅Jayden已精通多項運動，學彈琴、魔術表演等，間中陪父親下棋或陪母親打乒乓球，兩母子更一齊學畫畫去art jamming。
多才多藝
小王子幾乎十項全能，日前下午，美魔媽嘉欣就湊仔去中環嘉年華玩餐飽。當日嘉欣母子、外傭及一女親友一行四人現身AIA嘉年華，大美人淡妝戴上白色cap遮艷光，拖實餅印阿囝玩攤位遊戲掟公仔，玩完兩、三個game都無收穫轉戰玩機動遊戲，玩吓揸車車、去柏靈頓遊樂區影吓靚相。逗留逾一小時至約5時許，嘉欣見愈來愈多人，就準備帶兒子走人，小王子都好聽話點頭應承。臨走時，Jayden見近門口有白色大獅子雕像，即鬼馬扮雕像造型，嘉欣見狀火速拎出手機替兒子拍照，Jayden才回復正經，笑笑口舉起右手拇指影相，嘉欣連環快拍幾張唔夠喉，索性踎下低炒取景，影埋個摩天輪做背景。慈母真係錫阿仔錫到燶囉！
採訪 : 張詠森